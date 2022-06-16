Нью-Дели, , 14:00 — REGNUM Фарид Момандзай, посол Афганистана в Нью-Дели, написал в Твиттере, что 43 афганских офицера закончили индийскую военную академию «Дехрадун».

Афганские военные Afghanistan Matters

Они завершили обучение в ситуации, когда армия, в которой они должны были служить, развалилась около десяти месяцев назад. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Непонятно, какая судьба ждёт этих выпускников. Посол Афганистана в Нью-Дели не уточнил, останутся ли они в Индии или вернутся домой.

«Мы гордимся стойкостью и целеустремленностью [этих выпускников], которые на протяжении нескольких лет с честью учились в одной из лучших военных академий региона, — написал Момандзай. — Мы также чтим память мужчин и женщин из афганских сил обороны и безопасности, которые за последние два десятилетия пожертвовали собой ради Афганистана».

По словам дипломата, народ Афганистана «в долгу перед их служением и жертвами».