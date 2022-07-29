Посёлок городского типа Оленовка, ДНР, 29 июля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Нанося удары по тюрьмам, в которых содержатся украинские пленные, киевское военно-политическое руководство «избавляется от ненужного балласта», заявил 29 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

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Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля был нанесен удар по тюрьме в Еленовке, предположительно — американской реактивной системой залпового огня HIMARS. Погибли не менее 40 человек.

«Теперь этих ублюдков (пленных из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — прим. ИА REGNUM) ещё от обстрелов защищать придётся», — отметил Безсонов.