Вильнюс, 29 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В связи с конфликтом на Украине многим гражданам страны, в том числе военным, необходима психосоциальная реабилитация. Такое мнение в обращении к Еврокомиссии высказал литовский евродепутат Людас Мажилис, пишет RT со ссылкой на документ.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Он подчеркнул, что в нынешних реалиях «оказание помощи людям с различными психологическими проблемами, вызванными конфликтом, для обеспечения их полноценного участия в жизни общества» становится всё более важным вопросом. Европарламентарий также напомнил, что подобный проект по реабилитации был реализован на Украине в 2014–2017 годах в рамках программы ЕС «Восточное партнёрство» и программы ORANGE министерства иностранных дел Литвы.

«Может ли Еврокомиссия, используя положительную практику Литвы, создать на Украине реабилитационную систему при поддержке других стран ЕС? Особое внимание следует уделять влиянию посттравматического стрессового расстройства на детей и подростков, поскольку такие последствия могут остаться на всю жизнь», — указал Мажилис.

«Действительно, многие украинские солдаты оказались не готовы к реальным боевым действиям, поэтому нуждаются в психологической реабилитации», — подчеркнул в беседе с RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Как считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, история, связанная с «психосоциальной реабилитацией» украинских военных, — это очередная пиар-акция прибалтийских стран, которые не могут оказать посильную помощь Киеву или повлиять на ситуацию на фронте.

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Напомним, ранее американская газета The New York Times сообщила о том, что боевой дух украинских войск снижается. Одна из причин тому — беспорядочная мобилизация. По данным издания, в ряды вооружённых сил Украины призывают тех, кто не хочет служить, и не всегда принимают желающих. В результате население не понимает, по какому принципу идёт набор.

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