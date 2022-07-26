Нью-Йорк, США, , 08:14 — REGNUM Боевой дух украинских войск снижает беспорядочная мобилизация, пишет американская газета The New York Times.

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По оценке СМИ, настрой украинских военных снижает беспорядочная раздача повесток на улице. Данные методы мобилизации население подвергает критике из-за того, что они противоречат законам. В ряды вооружённых сил Украины призывают тех, кто не хочет служить, и не всегда принимают желающих. В результате население не понимает, по какому принципу идёт набор, отмечает издание.

«По большей части бюрократические или логистические факторы, такие как нехватка в подразделениях мест для офицеров и солдат, становятся причиной того, что с достаточными навыками или опытом не берут на службу», — говорится в материале.

При этом призыв тех, кто служить не хочет, снижает моральный дух остальных военнослужащих, пишет газета.