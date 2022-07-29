Хабаровск, 29 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжается приемная кампания вузы — принято более 27 тыс. заявлений, сообщили в министерства образования и науки региона.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Студенты

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Рекордное количество заявлений на одно место подано по специальности «Лечебное дело» — 118. На втором месте «Менеджмент» — 59 человек на место, и замыкает тройку «Юриспруденция» — 45 заявлений на место. Также в пятерке наиболее популярных специальностей — «Перевод и переводоведение», «Информатика и вычислительная техника».

Поступить на бюджет в этом году смогут 5838 человек. На 2022/2023 учебный год вузам Хабаровского края на очную форму обучения выделено 4191 бюджетное место по программам бакалавриата и специалитета, 671 место — по программам магистратуры и 976 мест — на заочное обучение.

«Тихоокеанский государственный университет является лидером по количеству бюджетных мест — в этом году университету выделено около 2 тыс. Далее идут Дальневосточный государственный университет путей сообщения и Комсомольский-на-Амуре государственный университет, которые получили по 1 тыс. бюджетных мест», — добавили специалисты.

В этом году высшим учебным заведениям края добавили 200 бюджетных мест. Наибольшее количество выделено на инженерное дело, ИТ-технологии, а также педагогические направления подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, около 50 абитуриентов из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики обратились за квотами на поступление в Воронежский государственный университет.