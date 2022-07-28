Воронеж, , 14:02 — REGNUM Около 50 абитуриентов из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики обратились за квотами на поступление в Воронежский государственный университет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Воронежский государственный университет Vsu.ru

Также вузом получены документы абитуриентов, являющихся детьми участников специальной военной операции — таких на данный момент 31 человек.

Как пояснили в вузе, для детей погибших и раненых участников СВО выделено около 10% бюджетных мест, они проходят вне конкурса. Также через Россотрудничество предоставлена дополнительная квота на поступление на бюджет абитуриентов из ЛНР и ДНР.

Что касается направлений и специальностей, то, как пояснили в вузе, «интерес такой же, как у всех поступающих».

Кроме того, уточнили в вузе, растёт и число студентов, которые переводятся из вузов Донецкой и Луганской Народных Республик в ВГУ: преимущественно студенты из Донбасса продолжают обучение в Воронеже по юридическим, экономическим специальностям, а также в области IT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич заявил, что лучшие представители молодёжи Донбасса, Херсонской и Запорожской областей должны учиться в вузах России.