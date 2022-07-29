Москва, 29 июля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. С открытия торгов на Мосбирже, 28 июля рубль немного укрепился против иностранных валют, после чего начал сдавать позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Brett Hondow Доллары

На американской сессии курс доллара восстановился до 61,25 руб. Давление на нацвалюту исходило от окончания налогового периода и ожиданий правительственных мер по сдерживанию укрепления рубля.

Также негативным фактором для российской валюты выступает риск рецессии мировой экономики, поскольку снизится спрос на нефть и уменьшится выручка экспортеров.

По итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,57%, до 60,82 руб., евро/рубль — на 1,70%, до 61,76 руб., фунт/рубль — на 1,83%, до 74,43 руб.

Опубликованные 28 июля данные по ВВП США оказались отрицательными второй квартал подряд. Экономика США сократилась на 0,9% в годовом исчислении против прогноза 0,5% и находится в состоянии технической рецессии. Статистика оказала давление на нефтяной рынок и через него уже на рубль.

Сегодня, 29 июля, на торгах в Азии нефть марки Brете подешевела на 5,50%, до $101,80. Резкое снижение котировок могло вызвать заявление представителя министерства торговли Китая о том, что внешняя торговля Китая столкнулась с высокими рисками, трудностями и неопределенностью.

На внутреннем валютном рынке участники рынка ожидают деталей по новому бюджетному правилу. Курс доллара торгуется выше 60 рублей.

Если с открытия торговой сессии ослабление рубля продолжится, то перед выходными можно ожидать умеренного продвижения покупателей в сторону уровня 61,50 руб.

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