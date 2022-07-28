Москва, , 13:18 — REGNUM Натолкнувшись на барьер в виде отметки 61 руб., пара доллар/рубль прервала четырехдневную серию роста и скорректировалась чуть больше чем на 1% по итогам сессии 27 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Котировки завершили день непосредственно под уровнем 60 руб., который доллар снова пытается отвоевать сегодня, 28 июля.

Коррективное движение пары в ходе минувшей сессии выглядело закономерным, учитывая предшествовавший отскок, пик налоговых выплат и общее ослабление американской валюты.

Однако нежелание USD развивать медвежий импульс еще раз подтверждает, что рубль исчерпал свой потенциал роста, который в последнее время дается ему все сложнее.

Доллар дрогнул на смягчении риторики Федрезерва, который дал понять, что больше не видит необходимости в слишком агрессивном повышении ставки. Это благотворно отразилось на всех рисковых активах.

Однако эффект оказался кратковременным — доллар пытается стабилизироваться, а на фондовые площадки возвращается неуверенный тон. Так что в этом контексте российской валюте не приходится рассчитывать на ощутимую поддержку.

Сейчас участники рынка гадают, когда власти РФ перезапустят бюджетное правило в обновленном формате, и какими будут параметры инструмента воздействия на валютный курс.

Ожидания возобновления интервенций держат рубль в тонусе и уже не дадут ему существенно укрепиться.

В ближайшей перспективе доллар/рубль, похоже, будет проторговывать зону 60-61 руб. с последующим переходом к промежуточной цели в районе 65 рублей», — считает эксперт.

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