Манагуа , 29 июля 2022, 02:03 — REGNUM По меньшей мере 15 граждан Венесуэлы стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с автобусом на северо-востоке Никарагуа. Об этом сообщили в пресс-службе никарагуанской полиции.
Транспортное средство, двигаясь по шоссе в провинции Эстели, столкнулось с двумя автомобилями, а после упало в пропасть. Кроме того, в ДТП погиб один гражданин Никарагуа. Еще 47 человек пострадали.
По информации никарагуанских властей, автобус двигался в сторону границы Мексики и США.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в мексиканском штате Герреро на юге страны столкнулись нескольких автомобилей, в результате чего погибли девять человек.
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