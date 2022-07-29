Манагуа , , 02:03 — REGNUM По меньшей мере 15 граждан Венесуэлы стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с автобусом на северо-востоке Никарагуа. Об этом сообщили в пресс-службе никарагуанской полиции.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

Транспортное средство, двигаясь по шоссе в провинции Эстели, столкнулось с двумя автомобилями, а после упало в пропасть. Кроме того, в ДТП погиб один гражданин Никарагуа. Еще 47 человек пострадали.

По информации никарагуанских властей, автобус двигался в сторону границы Мексики и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в мексиканском штате Герреро на юге страны столкнулись нескольких автомобилей, в результате чего погибли девять человек.

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