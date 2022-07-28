Мехико, , 02:34 — REGNUM Не менее девяти человек стали жертвами столкновения нескольких автомобилей в штате Герреро на юге Мексики, сообщают региональные экстренные службы.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, авария произошла на дороге в регионе Коста Гранде. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля попытался обогнать грузовик, однако потерял управление и врезался в другой автомобиль. В результате ДТП погибли девять человек, еще трое получили тяжелые травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля не менее 13 человек погибли в результате ДТП с участием школьного автобуса в Танзании. Отмечалось, что среди погибших было 11 детей.