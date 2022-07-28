Москва, 19 июля, 2013, 16:38 — ИА Регнум. Московское "Динамо" объявило о заключении годичного контракта с полузащитником Георге Флореску. Румынский игрок, известный по выступлениям за " Торпедо ", "Аланию" и киевский "Арсенал", перешел в стан динамовцев в качестве свободного агента.

"Я прошел с командой сбор в Швейцарии, уже давно почувствовал в "Динамо" себя своим и очень рад, что заключил контракт с бело-голубыми. Для меня большая честь выступать в этом клубе, - сказал Флореску пресс-службе "Динамо". - На последней неделе я провел лишь две тренировки, проходя медосмотр и решая контрактные вопросы, поэтому, если и смогу сыграть с "Анжи", то лишь в концовке матча. На следующей неделе я начну полноценную подготовку и к следующему матчу со " Спартаком " буду готов на 100 процентов".