Москва, , 16:50 — REGNUM Исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица заявил журналистам в воскресенье о том, что обеспечение Северного морского пути с круглогодичной навигацией на Дальнем Востоке требует как минимум 13 ледоколов.

Северный морской путь Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам руководителя Атомфлота, потребность возникает из-за необходимости обеспечения навигации на Западном и Восточном направлении Северного морского пути. Судами нужно обеспечивать те районы, в которых ледовая обстановка «традиционно тяжелая».

«Ледокольные силы сейчас по нашим расстановкам минимум 13 штук, чтобы обеспечить все процессы в акватории Севморпути с круглогодичной навигацией на Дальнем Востоке», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ до 1 августа утвердит план развития Северного морского пути до 2035 года.

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