Москва, , 08:17 — REGNUM Торги 27 июля начались с укрепления нацвалюты. Поддержку рублю оказали спрос на рублевую ликвидность из-за уплаты налога на прибыль, а также повышение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубли. Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

В первой половине основной сессии курс доллара снижался до 59,06 руб. С открытия американской сессии цена развернулась вверх и вернулась к уровню 60,49 руб.

Завершились торги по рублю завершились. Пара доллар/рубль снизилась на 1,11%, до 59,88 руб., евро/рубль — на 1,54%, до 60,73 руб., фунт/рубль — на 0,53%, до 73,10 руб.

Повышенная волатильность на всех рынках наблюдалась после решения ФРС США и выступления Джерома Пауэлла.

По итогам двухдневного заседания Федрезерв повысил ставку на 0,75%, до 2,50%. В ходе пресс-конференции глава ФРС сообщил о том, что в будущем возможно увеличение ключевой ставки более чем на 0,75 п. п., но решение будет зависеть от входящих данных.

Фондовые индексы и цена на нефть отреагировали ростом, доллар снижением. В это время торги на локальном валютном рынке не проводились. Рубль не успел отреагировать на внешние факторы. Пауэлл заявил, что экономика США в настоящее время не находится в рецессии. Этим он повысил аппетит к риску.

Сегодня, 27 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $107,27. Покупатели удерживают цену выше $100, чем поддерживают высокую выручку российских экспортных компаний от продажи нефти.

Сегодня в центре внимания будет отчет с данными по ВВП США за II квартал. Новые подробности о параметрах бюджетного правила не озвучивали, поэтому фактор ожидания будет давить на рубль.

По доллару ключевые уровни поддержки/сопротивления находятся на круглых значениях с шагом 5 рублей. Если цена закрепится выше 60 руб., то он будет двигаться к уровню 65 руб. Если цена останется ниже 60 руб., то вероятен повторный тест уровня 55 руб.

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