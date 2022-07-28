Москва, 28 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Натолкнувшись на барьер в виде отметки 61 руб., пара доллар/рубль прервала четырехдневную серию роста и скорректировалась чуть больше чем на 1% по итогам сессии 27 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Котировки завершили день непосредственно под уровнем 60 руб., который доллар снова пытается отвоевать сегодня, 28 июля.

Коррективное движение пары в ходе минувшей сессии выглядело закономерным, учитывая предшествовавший отскок, пик налоговых выплат и общее ослабление американской валюты.

Однако нежелание USD развивать медвежий импульс еще раз подтверждает, что рубль исчерпал свой потенциал роста, который в последнее время дается ему все сложнее.

Доллар дрогнул на смягчении риторики Федрезерва, который дал понять, что больше не видит необходимости в слишком агрессивном повышении ставки. Это благотворно отразилось на всех рисковых активах.

Однако эффект оказался кратковременным — доллар пытается стабилизироваться, а на фондовые площадки возвращается неуверенный тон. Так что в этом контексте российской валюте не приходится рассчитывать на ощутимую поддержку.

Сейчас участники рынка гадают, когда власти РФ перезапустят бюджетное правило в обновленном формате, и какими будут параметры инструмента воздействия на валютный курс.

Ожидания возобновления интервенций держат рубль в тонусе и уже не дадут ему существенно укрепиться.

В ближайшей перспективе доллар/рубль, похоже, будет проторговывать зону 60-61 руб. с последующим переходом к промежуточной цели в районе 65 рублей», — считает эксперт.

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