Захарова заявила, что ресурс Зеленского полностью исчерпан Западом
Москва, 28 июля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Ресурс президента Украины Владимира Зеленского полностью исчерпан. Об этом в своем Telegram-канале 28 июля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Военизированный образ Зеленского безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Мировая аудитория больше не воспринимает его», — считает представитель МИД РФ.
По её мнению, западные СМИ начали раскручивать жену Зеленского Елену. «Её визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины дает на фоне жены. Причина банальна — Зеленский надоел», — написала Захарова.
ИА REGNUM ранее сообщало, президент Украины Владимир Зеленский и названное в честь него вымершее морское беспозвоночное имеют внешнее сходство, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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