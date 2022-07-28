Москва, 28 июля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Ресурс президента Украины Владимира Зеленского полностью исчерпан. Об этом в своем Telegram-канале 28 июля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Военизированный образ Зеленского безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Мировая аудитория больше не воспринимает его», — считает представитель МИД РФ.

По её мнению, западные СМИ начали раскручивать жену Зеленского Елену. «Её визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины дает на фоне жены. Причина банальна — Зеленский надоел», — написала Захарова.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент Украины Владимир Зеленский и названное в честь него вымершее морское беспозвоночное имеют внешнее сходство, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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