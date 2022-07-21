Москва, , 08:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и названное в честь него вымершее морское беспозвоночное имеют внешнее сходство, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

Она прокомментировала новость о том, что морское беспозвоночное, останки которого были найдены в Африке, учёные назвали в честь украинского президента.

«Символично, да и похожи», — написала Захарова в телеграм-канале 21 июля.

Она приложила к записи фотографию станков, чтобы подписчики канала смогли убедиться в правоте её слов.