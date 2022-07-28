Анкара, 28 июля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. По итогам 2022 года товарооборот между Турцией и Россией может достичь $60 млрд. Об этом заявил глава Российско-турецкого делового совета Кани Карааслан.

ИА REGNUM Россия и Турция

Он отметил, что по итогам шести месяцев текущего года товарооборот между двумя странами превысил $30 млрд и движется к отметке в $50 млрд.

«К концу года он может вырасти до $60 млрд, если центробанкам двух стран удастся предотвратить потери, вызванные курсовой разницей», — цитирует ТАСС бизнесмена.

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Он также подчеркнул, что на фоне западных санкций, которые, скорее всего, будут продлены, для развития двусторонней торговли следует строить не текущие, а долгосрочные планы, ориентированные на пять — десять лет. При этом, по словам Карааслана, также важно инвесторам и экспортёрам переходить к взаимным расчётам в национальных валютах.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года благодаря установленному политическому на высшем уровне деловое сотрудничество вышло на беспрецедентно высокий уровень — товарооборот между обеими странами вырос на 57% до $33 млрд. Только в первом квартале 2022 года этот показатель вырос в 2,1 раза до $13,7 млрд.

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