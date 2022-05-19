Москва, , 14:22 — REGNUM В условиях проведения спецоперации и наложенных на Россию со стороны США и стран ЕС санкций, как никогда важно взаимодействие с теми странами, которые не поддержали введенные против России экономические санкции и с которыми у России установлены долгосрочные контакты. Среди этих стран особое место занимает Турция, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«По итогам 2021 года благодаря установленному политическому на высшем уровне деловое сотрудничество вышло на беспрецедентно высокий уровень — товарооборот между обеими странами вырос на 57% до $33 млрд. Только в первом квартале 2022 года товарооборот вырос в 2,1 раза до $13,7 млрд.

Успешно реализуются совместные проекты такие как «Голубой поток», «Турецкий поток» и строительство атомной электростанции «Аккую». В связи с уходом западных компаний из России на фоне проведения специальной операции в России проявляется большой интерес к турецким компаниям, с которыми могли бы работать российские компании в девелоперском бизнесе, торговле, логистике, промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и туризме.

Число предприятий, желающих работать с Турцией растет. Особые надежды возлагаются на участие турецкой стороны в параллельном импорте для решения вопросов поставки в Россию запасных частей для автомобилей, электронных гаджетов и брендовых товаров одежды и обуви.

Появились значительные экономические ниши, которые освободились и могут быть заняты турецкой продукцией. Плодотворно развивается и сотрудничество с Турцией в банковской сфере.

Россия и Турция договорились о создании условий для наличия в турецких отелях терминалов, принимающих карты российской систем «Мир», что важно в условиях ухода из России платежных систем Visa и Mastercard, а также создания условий для проведения транзакций российской национальной платежной системы МИР.

Для Турции Россия представляет собой огромный рынок сбыта товаров, источник технологий в энергетике, сырья, природного газа и нефти. Россияне — основной контингент туристов в Турции.

Есть, конечно, вопросы, которые являются спорными и не приемлемыми для России. Но они решаются дипломатическим путем. Обе страны нужны друг другу», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция не может конфликтовать с Россией из-за тесных экономических связей, которые образовались между двумя странами, писал обозреватель Харун Карчик в статье для журнала The National Interest.

Читайте также: National Interest: Турции невыгодно конфликтовать с Россией