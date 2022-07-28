Вашингтон, 28 июля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Арктика является критически важным регионом для США из-за ее торговых путей и природных ресурсов, однако Америка не в состоянии защитить свои интересы там от все более агрессивных и лучше оснащенных противников. Если не оказать сопротивления, такие страны, как Россия и Китай, продолжат оказывать свое влияние в регионе и могут получить контроль над торговлей через новые маршруты или даже эксплуатировать ресурсы в водах США. Так считает политический аналитик Джеймс Ди Пэйн из американского информационно-аналитического агентства The Daily Signal.

Www.korabli.eu Американский тяжелый ледокол «Polar Star»

Пэйн уверяет, что США отстали в арктическом потенциале и лучшим способом исправить это является новый флот ледоколов.

Глава береговой охраны США Линда Фэйган подчеркнула важность строительства новых ледоколов перед законодателями на слушаниях в Конгрессе в начале этого месяца. Она отметила, что таяние льдов ведет к увеличению роли северных маршрутов, одним из которых является Северный морской путь.

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«США не размещали никаких новых полярных ледоколов с 1999 года, и в то время как наши суда все чаще страдают от механических поломок и перенапряжения, противники нашей страны продолжают наращивать свое влияние в Арктике», — пишет политический аналитик.

Сравнивая инвестиции США и Китая в строительство ледоколов, Ди Пэйн говорит о том, что Китай в течение последних двух десятилетий вкладывал значительные средства в свой арктический ледокольный флот и теперь нацелен на то, чтобы стать арктической державой.

Ледокольный флот Китая поравнялся с Американским. (США имеют 3 судна ледового класса, один из которых находится в ремонте — прим. ИА REGNUM). В настоящее время у Китая есть два полярных ледокола, которые он использует для своих исследовательских и снабженческих миссий в Арктическом море. А ледокольный флот Китая становится все больше и современнее. В разработке находятся атомный ледокол и арктическое судно снабжения.

Конечной целью Китая является «Полярный шелковый путь», который будет использовать преимущества новых судоходных маршрутов и полезных ископаемых, которые становятся более доступными из-за таяния льдов и других меняющихся условий.

Автор статьи отмечает, что Россия располагает крупнейшим в мире ледокольным флотом, насчитывающим более 40 судов. Таким образом, Москва готовится к тому, что новые арктические судоходные маршруты станут жизнеспособными и сохранят суверенитет России в Арктике за счет угрозы применения военной силы в этих районах.

«Для американских ледоколов ситуация гораздо более тяжелая. Ледокольный флот США стал неконкурентоспособным и не может защитить арктические воды США. Ледоколы береговой охраны выполняют те же задачи, что и другие корабли ведомства. Среди задач обеспечение соблюдения законов США, защита ресурсов и сбор разведданных, имея при этом дополнительные возможности для работы в водах, куда не могут заходить другие суда», — пишет Джеймс Ди Пэйн.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица заявил о том, что обеспечение Северного морского пути с круглогодичной навигацией на Дальнем Востоке требует как минимум 13 ледоколов.

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