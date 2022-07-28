Москва, 28 июля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о планах палаты парламента организовать публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, еще один пакет инициатив проходит согласование в правительстве, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Один законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды уже внесен в Госдуму парламентариями от КПРФ, СРЗП и ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной (КПРФ).

«Готовятся и другие инициативы», — сказал Володин.

Он обратил внимание на то, что глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») также подготовил законопроекты, которые сейчас проходят согласование в правительстве.

«Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за её распространение, будут приняты», — заявил Володин.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект Останиной, которым вводится запрет на пропаганду чайлдфри и ЛГБТ в СМИ, кино и в интернете.

Законопроект об административных штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений внесло в Госдуму в июне Заксобрание Севастополя. Максимальный штраф предлагается установить для юрлиц в 10 млн рублей, для физлиц — 500 тыс. рублей.

В настоящее время пропаганда ЛГБТ запрещена среди несовершеннолетних.

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