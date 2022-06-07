Москва, , 16:54 — REGNUM Законопроект об административных штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений внесло в Госдуму Заксобрание Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Наказываться будет «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Максимальный штраф составит для юрлиц 10 млн рублей, для физлиц — 500 тыс. рублей.

Ни из Конституции России, ни из принятых на себя Российской Федерацией международно-правовых обязательств не вытекает обязанность государства по созданию условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола, отмечают авторы.

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