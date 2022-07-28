Донецк, 28 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 28 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 — н. п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Спустя 10 минут боевики ВСУ выпустили по Киевскому району еще шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооружённых украинских формирований погибли два мирных жителя.

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