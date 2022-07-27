Донецк, , 15:43 — REGNUM В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооружённых украинских формирований погибли два мирных жителя. Об этом 27 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

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«В результате карательного обстрела Куйбышевского района погибли мирные люди: мужчина, на вид 60 лет (улица Курчатова, 35а), анкетные данные устанавливаются; мужчина, на вид 40 лет (ул. Правовая, 84), анкетные данные устанавливаются», — написал он в своём сообщении.

Также Кулемзин добавил, что в результате обстрела получили повреждения кровля, остекление, двери и линия электропередачи по улице Крапивницкого, 7.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики вновь обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка.