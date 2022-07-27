Бишкек, 27 июля, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Череда конфликтов в странах Туркестана в первые шесть месяцев 2022 года является тревожным признаком. Внешние игроки могут попытаться дестабилизировать самую уязвимую страну региона — Таджикистан. Об этом 27 июля рассказал ИА REGNUM политолог из Киргизии Марс Сариев.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

Эксперт перечислил последние крупные конфликты в Туркестане, в каждом из которых погибли люди. Это январская попытка переворота в Казахстане, протесты в Каракалпакии и Горном Бадахшане.

«Сейчас наиболее уязвимым перед внешними угрозами является Таджикистан. Помимо рисков, связанных с Афганистаном, внутренняя ситуация в стране далека от идеальной. После очередных волнений в ГБАО в июне–июле этого года Душанбе не смог полностью заморозить конфликт», — считает собеседник.

По его данным, президент Таджикистана Эмомали Рахмон «усилил давление на руководство университета Ага Хана в Хороге, а до этого закрыл летний лагерь».

Марс Сариев «Жители исмаилитского Бадахшана, которые считает себя «истинными чистокровными таджиками», не забыли и не простили попытки Душанбе взять их под контроль. Раскол Таджикистана по линии ГБАО, который, вероятно, будет поощряться Великобританией по линии Ага Хана и США через неправительственный сектор, может усугубиться. Если суммировать внешний фактор с внутренними проблемами Таджикистана, можно предположить, что Таджикистан окажется в полушаге от гражданской войны».

По мнению Сариева, Душанбе делает вид, что всё хорошо и что «власти справляются с нарастающими проблемами».

«Правда в том, от дестабилизации страну удерживают только российские штыки 201-й военной базы», — предположил Сариев.

Материалы по теме: США нужна Киргизия для открытия «второго фронта» против России — мнение