Бишкек, , 15:50 — REGNUM Настаивая на сближении с Киргизией, США хотят дестабилизировать регион и оттянуть внимание России от Украины. Об этом 27 июля ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии Марс Сариев.

Солдаты армии США ITV.com

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Напомним, 27 июля Бишкек заявил о продолжении переговоров с Вашингтоном по новому соглашению о сотрудничестве. Сроков подписания документа стороны не называют, но помощник госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии и бывший посол США в Киргизии Дональд Лу сообщил, что соглашение готово к подписанию.

По мнению эксперта, «Запад заинтересован в открытии «второго фронта» для России в Средней Азии и Казахстане через дестабилизацию Афганистана».

«Военные аналитики США считают, что если не «поджечь» подбрюшье России, то к началу осени Россия решит вопрос с Украиной», — отметил Сариев.

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По мнению собеседника, «дестабилизация в регионе может вынудить Россию распылить силы и затянуть специальную военную операцию на Украине».

Марс Сариев «США заинтересованы в возникновении дополнительных очагов дестабилизации, чтобы оттянуть неизбежное. Средняя Азия и Казахстан рассматриваются западными стратегами в качестве потенциальной «горячей точки». Тем более, что помимо соседства с Афганистаном, в регионе есть множество внутренних проблем, которые создают благоприятную почву для внешних сил, пытающихся «поджечь» наши страны».

Эксперт перечислил крупные конфликты в Туркестане, случившиеся в этом году — январская попытка переворота в Казахстане, недавние протесты в Каракалпакии и Горном Бадахшане, периодические стычки на границах Киргизии и Таджикистана. Все это, по мнению Сариева, «болевые точки», на которые США будут давить, чтобы создать дополнительные проблемы России и Китаю.

«Запад всегда использует «разломы» общества — гендерные, этнические, политические и любые другие. Обнаружив проблему они ее расширяют и актуализируют. В качестве инструментов на этом этапе используются неправительственные организации, иностранные СМИ и политики, которые сидят на западном финансировании. В Средней Азии таких предостаточно», — пояснил он.

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