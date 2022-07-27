Москва, 27 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июля, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,43%, до 59,68 рубля. Евро снижается на 1,85%, отступая до 60,54 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

ИА REGNUM Рубль

«После резкой просадки накануне российская национальная валюта несколько восстанавливается. 26 июля были опубликованы параметры нового бюджетного правила.

Теперь в резервные фонды будут зачисляться доходы от экспорта нефти по цене свыше 60 долларов, а также все, что превысит 7,5 трлн рублей.

С учетом того, что мировые цены на нефть остаются на значительно более высоких уровнях, это означает, что интервенции будут сильно давить на рубль.

Кроме того, регулятор продолжает смягчать условия по обороту на рынке валют. Распродажи в рубле были избыточны, и сейчас те экспортеры, которые не успели продать валюту для расчетов по налогам, несколько корректируют курс.

Тем не менее, тенденция к ослаблению рубля может сохраниться на фоне мер ЦБ и Минфина РФ, а также постепенного восстановления импорта», — считает эксперт.

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