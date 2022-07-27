Москва, , 13:15 — REGNUM Ускорив падение, на торгах 26 июля, рубль потерял свыше 4%, отметив четверную сессию снижения подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

Доллар © ИА REGNUM

«Доллар впервые за две недели добрался до уровня 61 руб., который, впрочем, препятствует дальнейшему укреплению американской валюты с начала сегодняшней сессии.

Пара доллар/рубль слегка отступила, но удерживается над отметкой 60 руб., которая теперь выступает в роли ближайшей поддержки.

Рубль, который и без того пребывал под давлением из-за угрозы возобновления бюджетного правила, резко сдал позиции на фоне более агрессивной фиксации прибыли перед вердиктом ФРС США.

Однако решение американского Центробанка вряд ли окажет существенное давление на рубль, тем более что теперь от регулятора ожидают повышения ставки не на 1%, а на 0,75%, и такой сценарий практически полностью учтен в ценах.

Дальнейшее укрепление пары в ближайшие дни возможно, но находится под вопросом, учитывая пиковые налоговые выплаты в РФ, которые традиционно оказывают поддержку рублю в конце месяца.

На данном этапе возможна консолидация котировок в районе отметки 60 руб. — доллару потребуется время, чтобы определиться с дальнейшим вектором движения.

Ближайшим фактором риска для российской валюты станет повышение ставки ФРС на 1% в сопровождении более ястребиной риторики, поскольку при таком раскладе повсеместное укрепление доллара неминуемо», — считает эксперт.

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