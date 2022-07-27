Москва, , 08:11 — REGNUM Рубль 26 июля подешевел на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам перед заседанием ФРС CIF по ставке, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Доллары 401(K) 2012

Хотя ослабление рубля не стоит привязывать к ожиданиям по ставкам в США, поскольку внутренний валютный рынок сейчас живет по своим правилам и лишь частично подвержен внешним факторам.

Основными факторами ослабления рубля выступают ожидания возобновления покупок иностранной валюты в рамках нового бюджетного правила и газовый кризис в ЕС.

Торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 4,20%, до 60,55 руб., евро/рубль — на 4,16%, до 61,68 руб., фунт/рубль — на 2,79%, до 73,49 руб.

Сегодня, 27 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $104,35 за баррель. Курс доллара пробил уровень 59,50 руб. У пар доллар/рубль и евро/рубль шаг между ключевыми уровнями в 5 рублей.

Если цена начнет корректироваться, то есть вероятность, что пара доллар/рубль останется временно торговаться в диапазоне 55–60 руб. С технической точки зрения у покупателей новым торговым диапазоном может стать 60–65 руб.

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