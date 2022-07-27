Москва, , 12:11 — REGNUM Китай будет помогать России справиться с последствиями западных санкций, уверены 63% граждан РФ. Считают, что не будет 19%, затруднились ответить 18%, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Флаги Китая и России Minsvyaz.ru

Те, кто полагают, что Китай не поможет России преодолеть последствия санкций, назвали следующие причины: для Китая важны собственные интересы и проблемы (9%), Китай не хочет обострять отношения с Западом, опасается ответных санкций и придерживается позиции политического нейтралитета (по 2%).

По мнению 59% опрошенных, культура, образ жизни, ценности китайцев и русских сильно различаются, не очень сильно — 30%. Хотели бы съездить в Китай 48%. Нет желания посетить эту страну у 50% российских граждан.

Опрос проведен 10 июля 2022 года в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (70%) считают Китай дружественным государством.

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