Москва, , 11:54 — REGNUM Большинство жителей России (70%) считают Китай дружественным государством считают Китай, недружественным — 14%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

За последний год отношения Росси и Китая улучшились, отметили 44% опрошенных. Лишь по мнению 5%, ухудшились. Не видят изменений 38%.

Усиление Китая не угрожает интересам России, заявили 68% респондентов, видят угрозу только 13%. При этом 62% полагают, что Россия сегодня имеет большее влияние в мире, чем Китай.

Опрос проведён 10 июля 2022 года в 104 населённых пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь российских и китайских регионов намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество.

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