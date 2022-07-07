Харбин, Китай, , 10:01 — REGNUM Восемь российских и китайских регионов намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество, сообщает 7 июля генеральное консульство России в Харбине в своём телеграм-канале.

Гуанчжоу - административный центр провинции Гуандун jo.sau

Отмечается, что 6 июля представители Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, а также китайских провинций Хэйлунцзян и Гуандун провели встречу в формате видеоконференции.

«Восемь российских и китайских регионов намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество», — указали в дипмиссии.

Коммерческие документы подписали 48 компаний из России и Китая, ещё около 200 компаний заявили о желании продолжить торговые переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России и КНР договорились нарастить годовой объём двусторонней торговли до $200 млрд. По итогам 2021 года этот показатель вырос на 35,8%, до $146,88 млрд.

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