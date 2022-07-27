Сент-Луис, США, 26 марта, 2019, 10:55 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Сент-Луиса» шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашёв, также отличились Райан О’Райлли и Зак Сэнфорд.

В составе «Вегаса» единственный точный бросок нанёс Вильям Карлссон.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 90 очков в 76 матчах. «Вегас» идёт на 13-м месте, в активе команды также 90 очков в 76 играх.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

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