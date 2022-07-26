Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 26 июля, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже растет на 1,58%, до 59,02 рубля. Евро дорожает на 0,82%, поднимаясь до 59,7 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

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«Несмотря на приближение налогового периода, когда экспортеры обычно продают валюту для расчетов с бюджетом, рубль продолжает слабеть. Даже то, что ожидавшееся 25 июля объявление параметров нового бюджетного правила не состоялось, что может свидетельствовать о том, что документ встречает сопротивление, не оказало существенной поддержки российской валюте.

К тому же доллар укрепляется и к остальным валютам на фоне того, что завтра станет известно решение ФРС США по ставке. Сейчас большинство участников рынка ожидает, что ставка будет повышена на 0,75 процентных пунктов, до 2,5%.

На такой шаг регулятора толкает продолжающийся разгон инфляции. Однако ситуация с темпами роста экономики вряд ли позволит регулятору продолжать и дальше ужесточать политику столь активно.

В свете этого текущее укрепление доллара к корзине валют вряд ли будет продолжительным. Что же до рубля, пока неясно, насколько активно Минфин РФ будет скупать валюту для его ослабления», — пояснил эксперт.

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