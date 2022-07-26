Москва, 26 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В ближайшей перспективе доллар не будет заменен на какой-то универсальный аналог и развитие получат расчеты в национальных валютах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 26 июля зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал пять основных причин, почему доллар теряет свои позиции как мировая валюта. В частности, он связал это с использованием доллара в качестве инструмента борьбы и тем, что американская валюта не обеспечена реальными товарами.

По словам Свистунова, доминирование доллара в мире связано с тем, что он был самой привлекательной валютой для сбережения и покупки энергоресурсов.

«Соответственно, все участники экономического оборота старались так или иначе свои сбережения располагать в долларовых активах, потому что ликвидность наиболее высокая была, за него можно купить практически всё. Плюс к этому огромный фондовый рынок Соединённых Штатов, который тоже служит функции сбережения капитала, потому что деньги не просто должны храниться, они должны работать», — сказал он.

Депутат отметил, что эти факторы обеспечили доллару доминирование, затем сами США подорвали доверие к своей валюте, введя санкции и блокируя счета суверенных государств.

«Для всех остальных это сигнал, что Вашингтон на сегодняшний день просто проявил свое лицо как гегемон такой вот в мире, который делает что хочет, исходя из того, что считает нужным», — подчеркнул Свистунов.

Также, по его словам, блокировка расчетов, введение санкций и отключение России от SWIFT привели к введению расчетов за различные товары в национальных валютах, что на сегодняшний день стало самым безопасным способом.

«Что ему придет на смену? Скорее всего, ничего. Скорее всего, не будет никакой универсальной валюты, как доллара или евро в какое-то ближайшее время. Будут расчеты локальные, региональные», — считает парламентарий.