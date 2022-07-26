Москва, 26 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Продолжив укрепление, по итогам торгов 25 июля доллар вырос к рублю почти на 1,5%, завершив торги над уровнем 58 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Сегодня, 26 июля, котировки сохраняют восходящий уклон, повышаясь с начала сессии на 0,77%. В начале дня пара успела отметить максимумы более чем двухнедельной давности выше 59 руб., после чего частично отступила.

Давление на американскую валюту явно ослабело, и после очередной серии падений наблюдается плавное и осторожное восстановление пары, которая держит путь к отметке 61 руб.

Уверенный пробой этого барьера станет значимой победой на пути к среднесрочной цели 70 руб. Покупатели рубля ушли в тень, гадая, когда в игру вернется модифицированное бюджетное правило с акцентом на валюты дружественных стран.

К слову, на этом фоне китайский юань продолжает ставить рекорды по торговым оборотам на Мосбирже, находясь в состоянии предвкушения.

В перспективе ближайших дней сам доллар будет находиться под влиянием ФРС и экономической статистики.

Однако на пару доллар/рубль эти факторы вряд ли окажут серьезное воздействие, если, конечно, обойдется без значимых потрясений, и вердикт Федрезерва не шокирует рынки.

В рамках нынешнего восстановления можно ожидать дальнейшего движения пары к 61 руб., тогда как ближайшая значимая поддержка теперь проходит в районе 56,50 руб.», — считает эксперт.

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