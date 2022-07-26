Москва, , 08:10 — REGNUM Рубль 25 июля упал к недружественным валютам после прохождения пика налогового периода. 25 июля экспортные компании должны были уплатить НДС, НДПИ и акцизы, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Доллары и евро

По итогам дня 25 июля рубль ослабился к основным валютам. Пара доллар/рубль повысился на 1,43%, до 58,11 руб., евро/руль — на 1,57%, до 59,21 руб., фунт/рубль — на 3,04%, до 71,49 руб.

Также Минфин РФ должен представить президенту России Владимиру Путину план по механизму реализации бюджетного правила, что может дополнительно усилить давление на рубль.

Сегодня, 26 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $106,59 за баррель. Пара доллар/рубль торгуется в диапазоне 56,40–58,65 руб.

Участники рынка находятся ожидании параметров бюджетного правила, чтобы хоть понимать сам механизм как оно будет применяться.

Главным же событием этой недели будет заседание ФРС США. Американский регулятор огласит решение по денежно-кредитной политики в 27 июля.

Участники рынков ожидают повышения ставки на 75 б. п., тем не менее есть риски роста ставки сразу на 100 б. п. из-за высокой инфляции в Штатах. Жесткие действия регулятора усилят опасения рецессии и окажут негативное влияние на нефтяной рынок.

А снижение нефтяных котировок окажет влияние на динамику курса рубля. Нефтяной рынок сейчас поддерживается опасениями трейдеров по поводу сокращения экспорта российской нефти из-за санкций.

С технической точки зрения покупателям ничего не мешает поднять курс до 63 руб. Проблема у покупателей в низкой ликвидности рынка и нежелании торговать на токсичных валютах.

Если пара доллар/рубль повторно возвращается к уровню 55 руб., то с высокой долей вероятности стоит ожидать еще одного заходного импульса в район 50 руб.

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