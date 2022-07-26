Москва, 26 июля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Европейские страны могут перестать выдавать гражданам России шенгенские визы, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Tour-market.gr Шенгенская виза

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно», — сказал он.

Вместе с тем Москва наблюдает фактически полную приостановку оформления виз гражданам РФ в расположенных в стране консульствах Литвы, Латвии, Польши, Чехии и Эстонии.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские туристы столкнулись со сложностями при получении шенгенских виз. В визовых центрах Франции, Греции и Испании закончились места на подачу документов для получения шенгенских виз на июль.

Читайте также: В визовых центрах в России возникли сложности с выдачей шенгенских виз