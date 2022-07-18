Москва, , 10:23 — REGNUM Российские туристы столкнулись со сложностями при получении шенгенских виз. В визовых центрах Франции, Греции и Испании закончились места на подачу документов за шенгенскими визами на июль, сообщает 18 июля РБК.

Отмечается, что огромные очереди образовались из-за нехватки сотрудников консульств на фоне повышенного спроса в сезон летних отпусков. Так, в июле уже нет свободных окон для записи на подачу документов.

По словам гендиректора турфирмы «Да Турс» Лилии Феоктистовой, например, визовый центр Испании в день предлагает около 500–600 мест на запись, они делятся на несколько визовых центров по всей России. «На Москву приходится около 300 мест, это очень мало», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, с осени 2022 года изменятся процедуры въезда туристов в страны Шенгенской зоны.

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