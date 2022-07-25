Москва, , 15:57 — REGNUM Сегодня, 25 июля, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже растет на 0,97%, до 57,84 рубля. Евро дорожает на 0,48%, поднимаясь до 58,58 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Рубль © ИА REGNUM

«Сегодня ослабление российской национальной валюты продолжается. Несмотря на близость налогового периода, экспортеры уже продали необходимые объемы выручки, также давит на рубль снижение ставки ЦБ РФ.

Кроме того, инвесторы ожидают нового повышения ставки ФРС США вслед за повышением Евроцентробанком, что также способствует удорожанию мировых валют.

Но главный негативный фактор — решение принять новое бюджетное правило. То есть вскоре Минфин возобновит покупки валюты.

И хотя это будут валюты дружественных стран, через кросс-курсы это будет давить и на курс рубля к доллару и евро. В такой обстановке рубль, вероятно, продолжит слабеть», — считает эксперт.

Читайте также: Доллар подорожал почти на 1%, подбираясь к отметке 58 рублей