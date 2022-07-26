Москва, , 07:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин 25 июля в режиме видеоконференции провёл совещание с членами правительства. О ликвидации пожаров доложил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Александр Козлов Kremlin.ru

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«19 июля мы впервые ввели режим ЧС федерального уровня по упрощенному порядку в Якутии и Хабаровском крае. Мы смогли это сделать безотлагательно и не дожидаясь, когда пожары дойдут до нас.

На совещании 10 мая вы поддержали наше предложение по значительному снижению критериев введения этого ЧС. В силу изменения вступили 7 июля, мы такую нормативную базу подготовили. Теперь федеральный ЧС вводится сразу после того, как семь дней действует региональный ЧС, или на федеральной особо охраняемой природной территории горит крупный лесной пожар на более 200 гектарах», — сказал Александр Козлов.

Министр добавил, что по распоряжению главы МЧС Александра Куренкова Хабаровскому краю была выделена авиация — два вертолета и борт Ан-74, начали переброску лесных пожарных «Авиалесоохраны».

На данный момент, по словам Козлова, горят отдаленные районы — порядка 1700 км от Хабаровска на север.

«Туда даже топливо доставляют только северным завозом. Эти районы никогда не тушили, в том числе во времена СССР. Благодаря введению федерального ЧС, мы смогли вскрыть резервы авиационного топлива на трёх муниципальных территориях — Аян, Нелькан, Чумикан — и заправить вертолёты Ми-8. И на следующий год мы себе поставили задачу завести топливо в эти районы, для того чтобы у нас всегда там была база, потому что, к сожалению, сейчас топлива очень мало там. Хотел бы подчеркнуть, что в этом году ни один лесной пожар в стране не перешёл в населённый пункт», — заверил Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Хабаровского края лесная охрана из-за дыма от тушения природных пожаров эвакуировала 61 жителя села Джигда в Аяно-Майском районе — людей временно вывезли в соседнее село Нелькан.