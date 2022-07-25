Хабаровск, , 12:09 — REGNUM На севере Хабаровского края лесная охрана из-за дыма от тушения природных пожаров эвакуировала 61 жителя села Джигда в Аяно-Майском районе — людей временно вывезли в соседнее село Нелькан. Эвакуированных разметили в двух пунктах временного пребывания, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Ликвидация лесного пожара Aviales.ru

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«В 7,7 км от села Джигда продолжают работу по тушению возгорания 85 парашютистов-десантников. На кромку пожара в районе селе Джигда с помощью водосливного устройства выполняются сбросы воды. Для того, чтобы остановить распространение пламени, производятся встречные палы. При направлении ветра в сторону села это приводит к дополнительному задымлению. По этой причине и было принято решение временно переселить жителей поселка в соседнее село Нелькан во время проведения работ по тушению пожара», — пояснил министр лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Гулько.

Ситуация с лесными пожарами в регионе остаётся сложной. Лесопожарные формирования 25 июля тушат три лесных возгорания на площади 753,3 га в Аяно-Майском и Ульчском районах. Все очаги возникли из-за гроз. Их ликвидируют 116 человек, привлечено пять единиц техники. Четыре воздушных судна задействовано на тушении и авиационном мониторинге.

В Аяно-Майском и Николаевском районах установлен 5 класс пожарной опасности — это максимальный уровень. В лесах Амурского, Верхнебуреинского, имени Лазо, Ульчского, Тугуро-Чумиканского и Охотского районов действует 3 класс.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь лесных пожаров за сутки в России увеличилась на 11,3% (на 3744 га) и, по данным на утро 25 июля, составляет 36 870 га.