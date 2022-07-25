Москва, 25 июля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Для проведения референдума о вхождении в состав России освобожденных территорий Украины необходимо обеспечить безопасность местных жителей, заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Самое главное условие проведения референдума — безопасность людей. Не может быть референдум под обстрелами. В том же Донецке и в части в том числе Луганской Народной Республики, и в Херсонской области, и в Запорожской, я абсолютно убежден, что руководство этих территорий, и мы вместе, никто не будет спешить, никто не будет гнать к каким-то датам», — сказал депутат в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее ИА REGNUM сообщало со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко, что верхняя палата парламента готова в любое время рассмотреть обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России в случае проведения референдумов в этих республиках.