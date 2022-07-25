Москва, , 13:09 — REGNUM Сегодня, 25 июля, доллар растёт к рублю третью сессию кряду, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пара дорожает почти на 1%, снова подбираясь к отметке 58 руб., за которой следуют максимумы прошлой недели в районе 58,80 руб. Теперь ближайшая значимая поддержка проходит в районе 55 руб.

Недавний отскок цен от уровней ниже 55 руб. символизирует не только лишь техническую коррекцию американской валюты после очередной затяжной серии падений, но и новую попытку разворота от многолетних минимумов, достигнутых из-за переукрепления рубля.

Перспективы восстановления импорта и перезапуска трансформированного бюджетного правила в сочетании с недавним агрессивным снижением ставки Банка России действительно притормозили дальнейший рост нашей валюты, но на данном этапе ее позиции все еще остаются крепкими.

Иными словами, в краткосрочной перспективе рубль будет слабеть неохотно и сдержанно, если, конечно, власти не приведут в действие бюджетное правило. На среднесрочном же горизонте по-прежнему ожидается возвращение пары в район уровня 70 руб., и в случае подъема над 60 руб. реализация такого сценария только приблизится.

В течение дня игроки будут следить за отметкой 58 руб., пробой которой придаст смелости доллару», — полагает эксперт.

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