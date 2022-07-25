Москва, 25 июля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Решение российского регулятора о начале печати пятирублёвой и десятирублёвой купюр является оптимальным с точки зрения всех заинтересованных сторон, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

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«Ретейл и прочие коммерческие структуры будут избавлены от необходимости хранить большой объем металлической «мелочи». Бумажные купюры с этой точки зрения имеют очевидное преимущество перед монетами.

Одновременно будут сокращены расходы государства на поддержание наличной денежной массы в требуемом объеме. Помимо того, купюры номиналом в 5 и 10 рублей будет заметно удобнее использовать и хранить самим гражданам: постоянно хранить в кошельке большое количество монет крайне неудобно.

Заявления о том, что данная мера является избыточной, можно поставить под сомнение. По самым пессимистическим подсчетам, удельная доля наличных расчетов в РФ составляет 25%. При этом речь идет о среднем показателе по стране.

Во многих регионах России доля расчетов при помощи наличности заметно выше, и потому наличие большого объема удобной для хранения и транспортировки «мелочи» является насущной потребностью», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, печать пятирублёвой и десятирублёвой купюр образца 1997 года может возобновить Центробанк России.

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