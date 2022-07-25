Москва, , 02:43 — REGNUM Печать пятирублёвой и десятирублёвой купюр образца 1997 года может возобновить Центробанк России. Об этом 24 июля сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов в беседе с газетой «Известия».

Банкноты Банка России Votkinskonline.ru ©

Белов напомнил, что эти банкноты уже находились в активном обращении, но было решено заменить их на монеты из-за быстрого изнашивания. Монеты дороже в производстве, но за счёт их долговечности удалось достичь нужного экономического эффекта. Но чеканка десятирублёвых монет оказалась затратной, поэтому был вновь поднят вопрос о выпуске банкнот соответствующего номинала.

«Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко», — уточнил Белов.

Как пояснил зампред ЦБ РФ, долговечность купюр сейчас можно увеличить за счёт новых технологий. Теперь банкноты можно лакировать, их срок службы после этого увеличивается на 30%. При этом пяти- и десятирублёвые монеты из обращения изыматься не будут, они продолжат хождение наряду с банкнотами.

Если будет принято положительное решение по выпуску десятирублёвых и пятирублёвых купюр, то их выпуск может начаться уже в конце текущего года. Модификация десятирублёвой банкноты будет проведена в соответствии с планом в 2025 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выпуске Центробанком модернизированной сторублёвой купюры.

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