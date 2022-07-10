Киев, 25 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Руслан Демченко покидает пост первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Указ о его увольнении с занимаемой должности подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте украинского лидера 25 июля.

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«Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе.

Причина увольнения при этом не уточняется.

Напомним, Демченко был назначен первым заместителем секретаря СНБО 16 июня 2020 года. Ранее, с июля 2019 года, он был советником президента Украины Владимира Зеленского. Эту же должность он занимал у бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Также Демченко был главой офиса у президента Виктора Ющенко и заместителем руководителя управления администрации президента Леонида Кучмы. В октябре 2018 года Демченко был назначен полномочным представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от занимаемой должности директора СБУ Ивана Баканова. По его словам, в Генпрокуратуре и СБУ оказалось слишком много людей, которые оказались не согласны с киевским режимом.