Киев, 17 июля 2022, 23:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от занимаемой должности директора СБУ Ивана Баканова.
По словам Зеленского, в Генпрокуратуре и СБУ оказалось слишком много людей, которые оказались не согласны с киевским режимом.
«На сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное дело по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов», — заявил президент Украины.
Врио генпрокурора Украины назначен Алексей Симоненко.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала отставки на Украине. «Денацификация идёт полным ходом», — написала она в Телеграм-канале.