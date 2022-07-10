Киев, , 06:34 — REGNUM Увольнение послов Украины в ряде стран мира объяснил ротацией украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 9 июля сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой офиса президента Украины.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как уточнил сам Зеленский, такое массовое увольнение украинских дипломатов он считает нормальной частью дипломатической практики. На пост представителей Украины взамен уволенных дипломатов в Чехии, Германии, Венгрии, Норвегии и Индии будут назначены новые главы дипмиссий. По словам Зеленского, кандидатуры будут подготовлены МИД Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский уволил послов страны в Германии и ещё в четырёх странах. Посол Индии был освобождён от занимаемых им одновременно постов главы дипмиссии Украины на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш.

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