Копенгаген, 26 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Жара, пришедшая в Северное полушарие, оказывает колоссальное влияние на арктические регионы, в том числе на Гренландию. В период с 15 по 17 июля северо-западный ледяной щит Гренландии терял 6 миллиардов тонн воды в день. Об этом сообщает Severe Weather Europe.

Nasa.gov Гренландия

По словам учёных, на севере Гренландии температура установилась в 60 градусов по Фаренгейту (около 16 градусов по Цельсию — прим. ИА REGNUM), что почти на десять градусов выше нормы. Это приводит к таянию 45% поверхности ледяного покрова Гренландии. Это обширное таяние ледников на севере Гренландии будет способствовать глобальному повышению уровня моря.

Летом 2019 года Гренландия потеряла более 530 миллиардов тонн ледяного покрова. Это стало самым крупным таянием льдов на острове с момента начала ведения учета в 1948 году. Подобное таяние привело к повышению уровня мирового океана на 1,5 миллиметра. С конца 1990-х годов таяние льдов в Арктике и Антарктике привело к повышению уровня моря на 1,8 сантиметра.

Как сообщало ИА REGNUM, по мере повышения температуры в Арктике лёд и вечная мерзлота начинают таять. Это влечёт за собой то, что останки древних животных начинают «вылезать на поверхность», попадая к людям в руки. Одним из таких примеров является обнаруженный 27 июня 2022 года мамонтёнок, которого назвали Нун Чо Га.

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