Москва, , 13:15 — REGNUM После обвала на прошлой неделе нефть продолжает дешеветь на торгах 25 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Баррель нефти Brent снова скатилась под психологическую отметку $100, которая по мере тестирования теряет свою значимость. В начале европейской сессии котировки находились ниже $98, теряя 0,7% с момента открытия.

Черное золото находится во власти продавцов, как и рисковые активы в целом. На фондовых площадках превалирует негатив, который усиливается из-за нервозности в ожидании заседания Федрезерва. Агрессивное повышение ставки расценивается как дополнительный риск для экономики, которая находится на грани рецессии.

Впрочем, даже если ФРС надавит на рынок, это не означает, что Brent останется под отметкой $100, поскольку на данном этапе о критическом падении спроса речи не идет.

Более того, определенную поддержку ценам может оказать сезон ураганов, который рискует повлечь сокращение добычи в Мексиканском заливе.

С технической точки зрения у фьючерсов есть пространство для дальнейшего падения с тестированием минимумов в районе $94,50, остановивших падение ранее в июле.

В случае отскока после возвращения за пределы $100 Brent нацелится на зону $105-106. В ближайшей перспективе риски смещены в южном направлении, поскольку все указывает на то, что фьючерсы еще не нащупали поддержку, которая могла бы остановить продажи», — пояснил эксперт.

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